Mehrere Verletzte Polizei schießt Angreifer auf Mannheimer Marktplatz nieder

Mit einem Messer hat ein Mann auf dem Marktplatz in Mannheim mehrere Menschen verletzt – nach Angaben der islamkritischen Bewegung Pax Europa galt der Angriff ihrer Versammlung. Kurz nach dem Vorfall am Freitagmittag kursierte ein Video davon im Internet. Darauf zu sehen ist ein Mann, der auf mehrere Menschen - mutmaßlich Teilnehmer einer Veranstaltung - einsticht. Menschen rufen: „Das Messer weg“. Einen Polizisten verletzt der Angreifer ebenfalls, wie das Video zeigt. Wie es aus Sicherheitskreisen heißt, schwebt er in Lebensgefahr und muss operiert werden. Nach Darstellung der Schatzmeisterin von Pax Europa, Stefanie Kizina, wurde bei dem Angriff auch das Pax-Europa-Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger verletzt.