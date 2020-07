Zugriff nahe Mannheim : Ungar soll 173.000 Euro aus 60 Fahrkartenautomaten gestohlen haben

Potsdam Nahe Mannheim hat die Bundespolizei einen 39-Jährigen festgenommen, der über Deutschland verteilt rund 173.000 Euro aus mehr als 60 Fahrkartenautomaten gestohlen haben soll. Der Schaden an den Automaten beläuft sich auf mehr als 200.000 Euro.

Beim Aufbrechen der Automaten an wenig frequentierten Bahnhöfen und Haltepunkten habe der Mann insgesamt Schäden in Höhe von mehr als 213.000 Euro verursacht, teilte die Bundespolizei am Dienstag in Potsdam mit. Demnach wurde der Verdächtige am Samstag im Raum Mannheim gefasst.