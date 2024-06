Polizist gestorben Trauer nach tödlicher Messerattacke in Mannheim

Der tödliche Angriff auf einen jungen Polizisten in Mannheim am Freitag (31. Mai 2024) hat bundesweit Bestürzung ausgelöst. Nach dem Bekanntwerden vom Tod des Polizisten am Sonntag (2. Juni 2024) legten Passanten am Tatort am Marktplatz Blumen nieder und zünden Kerzen an.