Vorfall in Mannheim Tödlicher Polizeieinsatz fand in Hörsaal der Uni Mannheim statt

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in der Universität Mannheim haben die Ermittler den Tathergang präzisiert. Demnach wurde der 31-jährige, bewaffnete Mann am Dienstag von der Polizei in einem Hörsaal der Universität angeschossen, wie Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Mannheim am Donnerstag mitteilten.