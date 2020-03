Vorfall in Mannheim : Messerangreifer bekommt in Polizeigewahrsam Herfinfarkt und stirbt

Mannheim Nachdem er bei einem Gaststättenstreit in Mannheim einen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt hat, ist ein 61-jähriger Mann ins Polizeigewahrsam gebracht worden, hat dort womöglich einen Herzinfarkt erlitten und ist später in einem Krankenhaus gestorben.

Mit Verdacht auf Herzinfarkt wurde der 61-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er wenig später starb. Der Mann hatte nach Polizeiangaben am späten Samstagabend in der Gaststätte das Messer gegen einen 48-Jährigen gerichtet. Der Verletzte wurde vom Notarzt behandelt und anschließend in eine Klinik gefahren.