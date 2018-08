Mannheim: Mehr als 20 Verletzte bei Straßenbahnunfall

Mannheim In Mannheim sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Straßenbahnen zusammengeprallt. Bei dem Unglück wurden mehr als 20 Menschen verletzt - zumeist aber nur leicht.

Bei einem Auffahrunfall mit zwei Straßenbahnen sind am Donnerstag in Mannheim mehr als 20 Menschen verletzt worden - zumeist aber nur leicht. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, mussten nach ersten Erkenntnissen zwei Schwer- und 19 Leichtverletzte versorgt werden. Gegen 6 Uhr war demnach eine Straßenbahn der Linie 5 an der Haltestelle Kunsthalle in der Innenstadt auf eine vorausfahrende Bahn in Richtung Hauptbahnhof geprallt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.