Todesursache noch unklar : 47-jähriger Mann stirbt bei Polizeieinsatz in Mannheim

Spurensicherung am Tatort in Mannheim. Foto: dpa/René Priebe

Mannheim In Mannheim ist während eines Polizeieinsatzes ein 47-jähriger Mann kollabiert und gestorben. Das bestätigten das baden-württembergische Landeskriminalamt in Stuttgart und die Staatsanwaltschaft in Mannheim.

Demnach wurde die Polizei am Montag von einem Arzt über einen Patienten informiert, der Hilfe brauche. Dieser wurde von Beamten daraufhin an einer Straßenkreuzung in der Mannheimer Innenstadt ausfindig gemacht.

Da der Mann Widerstand geleistet habe, sei „unmittelbarer Zwang angewandt“ worden, hieß es weiter. Der 47-Jährige sei daraufhin kollabiert„ und “aus bislang unbekannter Ursache reanimationspflichtig„ geworden. Die Einsatzkräfte und der anwesende Arzt hätten “umgehende Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet". Der Mann wurde demnach in die Mannheimer Universitätsklinik gebracht, wo er schließlich starb.

(felt/AFP)