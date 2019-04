Festnahme in Hessen : Mann wollte mit vergifteten Lebensmitteln ganze Familie töten

Festnahme in Hessen

Rüdesheim Schlimmer Verdacht in Rüdesheim am Rhein: Dort soll ein Mann versucht haben, eine ganze Familie zu vergiften. Er wollte das Gift auf Lebensmittel bestreuen, die Auswirkungen hätten tödlich sein können.

In Hessen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, eine ganze Familie aus Rüdesheim zu vergiften. Der 48-Jährige soll Lebensmittel mit einer Substanz bestreut haben, die bei Verzehr lebensbedrohlich oder tödlich sein könne, wie Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Wiesbaden am Mittwoch mitteilten. Die Ermittler werfen dem Mann versuchten Mord vor.