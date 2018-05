Mann will per Gericht drei Cent eintreiben - Gericht lehnt Antrag ab

Mann will per Gericht drei Cent eintreiben

Das "Prinzip des Rechthabens" ist laut Verwaltungsgericht in Neustadt nicht schutzwürdig. Foto: dpa

Neustadt/Weinstraße Wegen drei Cent wollte ein Mann die Stadt Neustadt an der Weinstraße verklagen. Die Zinsen habe die Stadt ihm noch geschuldet. Die Richter lehnten seinen Antrag ab.

Weil er bei der Stadt Neustadt an der Weinstraße 0,03 Euro Zinsen eintreiben wollte, hat ein Mann das örtliche Verwaltungsgericht angerufen - allerdings vergeblich. Man dürfe das Gericht nicht für unnütze oder unlautere Zwecke in Anspruch nehmen, geht aus einem am Montag veröffentlichten Beschluss des Gerichts hervor. Dem Mann gehe es nicht um wirtschaftliche Interessen, sondern um das "Prinzip des Rechthabens". Dies sei jedoch nicht schutzwürdig. Außerdem habe er seinen Antrag verfrüht gestellt.