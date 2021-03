Schiebetür öffnete plötzlich : Mann stürzt auf Autobahn in Niedersachsen aus fahrendem Kleintransporter

Mann stürzt auf Autobahn in Niedersachsen aus fahrendem Kleintransporter

Osnabrück Bei einer Geschwindigkeit von fast 100 Stundenkilometer ist bei einem Wagen, der auf der A30 bei Osnabrück unterwegs war, die Schiebetür aufgegangen. Ein Mann wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

Auf einer Autobahn in Niedersachsen ist ein Mann bei fast hundert Stundenkilometern aus einem fahrenden Kleintransporter gestützt. Wie die Polizei am Montag in Osnabrück mitteilte, verletzte sich der 36-Jährige schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der nicht angeschnallte Mann gegen eine seitliche Schiebetür gelehnt, die sich plötzlich öffnete.