Mann stirbt nach Schlägerei auf Oktoberfest - Mann meldet sich bei Polizei

München Fatales Ende einer Partynacht: Zwei Männer geraten auf der Münchner Wiesn aneinander. Es kommt zu einem heftigen Streit. Einer bezahlt die Auseinandersetzung mit dem Leben. Ein Beteiligter meldet sich am Nachmittag bei der Polizei.

Nach dem tödlichen Streit auf dem Münchner Oktoberfest ist am Samstagnachmittag ein 42-jähriger Mann in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei in München erschienen. Wie die Polizei mitteilte, gab er an, an der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag beteiligt gewesen zu sein. Zuvor hatte sich eine Zeugin gemeldet, die am Nachmittag vernommen wurde. Die Polizei hatte per Internet nach der Frau gesucht, die den Vorfall beobachtet und sich daraufhin beim Sicherheitsdienst gemeldet hatte.