Im Stadionbad Mann stirbt in Bremen nach Sprung von Zehn-Meter-Brett

Bremen · In der Badesaison ertrinken immer wieder Menschen in Flüssen und Seen, weil sie ihre Fähigkeiten überschätzen. Nun stirbt ein 23-Jähriger in einem bekannten Freibad in Bremen.

12.08.2024 , 17:45 Uhr

In Bremen ist ein Mann in einem Schwimmbad gestorben. Symbolbild. Foto: dpa/Annette Riedl

Für einen 23-Jährigen endete der Ausflug ins Stadionbad am Bremer Weserstadion tödlich. Nach einem Sprung vom Zehnmeterbrett tauchte er zunächst wieder auf, machte aber unsichere Schwimmbewegungen, wie die Polizei mitteilte. Sein Gesundheitszustand habe sich sichtlich verschlechtert. Helfer zogen ihn aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe - jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

(jh/AFP/dpa)