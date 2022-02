Polizeieinsatz in Naila : Mann schießt in Krankenhaus um sich - Pflegerinnen unter Schock

Verletzt wurde bei dem Einsatz in dem Krankenhaus niemand. Foto: dpa/Fabian Strauch

Naila In einem Krankenhaus in Naila in Bayern hat am Abend des 10. Februar ein Mann um sich geschossen und einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Offenbar befand er sich in einem Ausnahmezustand.

Mitarbeiter der Klinik hätten zunächst Schüsse aus einem Patientenzimmer gehört, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Mitarbeiterin habe dann die Tür des Zimmers geöffnet und die Waffe gesehen. Polizisten nahmen den Mann demnach in Gewahrsam und stellten die Waffe sicher. Verletzt wurde niemand, drei Pflegerinnen erlitten jedoch einen Schock.

Der Patient sei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft genommen worden, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag in Bayreuth mit. Er habe sich während der Schussabgabe in einem Ausnahmezustand befunden.

(mabu/dpa/afp)