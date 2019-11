Paket geöffnet : Mann plündert Adventskalender seiner Nachbarin

Eichstätt Da hat wohl jemand Appetit gehabt: Im oberbayerischen Eichstätt soll ein 31-Jähriger den Adventskalender seiner Nachbarin geplündert haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Mann nahm demnach am vergangenen Montag ein Paket für die 23-Jährige an. Anstatt es der Frau auszuhändigen, habe der Mann es geöffnet und darin einen selbst gebastelten Adventskalender mit Schokolade und Kosmetikartikeln entdeckt. "Der 31-Jährige bediente sich an der Schokolade, die Kosmetikartikel interessierten ihn offenbar nicht", so die Polizei.