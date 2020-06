Polizeieinsatz im Regierungsviertel : Mann klettert am Reichstagsgebäude herum

Ein Mann klettert an der Fassade des Reichtagsgebäudes hinauf, unten stehen Polizisten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Ein möglicherweise verwirrter Mann ist am Freitag einige Zeit lang an einer Wand des Reichstagsgebäudes in Berlin herumgeklettert, er schrie und gestikulierte. Die Situation ging glimpflich aus.

Nach einiger Zeit ging er am Freitagvormittag freiwillig zu Polizisten und Feuerwehrleuten, die ihn an einem Fenster oder einem kleinen Balkon in einigen Metern Höhe bereits erwarteten, wie Augenzeugen berichteten.

Der barfüßige Mann lief und kletterte eine Zeit lang auf einem Vorsprung im unteren Bereich des Reichstagsgebäudes auf der Spreeseite hin und her. Er gestikulierte wild und schrie kaum verständliche Sätze. Feuerwehrleute und Polizisten standen mit einer Leiter an einer Ecke des Reichstages bereit, griffen aber nicht direkt ein.

Die Polizei hatte den Bereich abgesperrt und auch auf der Spree zwei Polizeiboote postiert. Gegen 10.30 Uhr löste sich die Situation friedlich auf und der Mann ließ sich ins Innere des Gebäudes bringen und abführen. Wie der Mann auf den Vorsprung kommen konnte, war nicht ganz klar - vermutlich war er an der Gebäudewand hochgeklettert.

(anst/dpa)