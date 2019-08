Mit „schwertähnlichem“ Gegenstand : Mann in Stuttgart erstochen - Verdächtiger wird vernommen

Mann in Stuttgart erstochen - Verdächtiger wird vernommen

Ein Mann wurde in Stuttgart erstochen.

Stuttgart Bei einer Auseinandersetzung in Stuttgart ist ein 36 Jahre alter Mann am Mittwochabend tödlich verletzt worden.

Nach der Tötung eines Mannes auf offener Straße in Stuttgart soll ein festgenommener Verdächtiger am Donnerstag vernommen werden. Das Opfer, ein 36 Jahre alter Mann, war offenbar im Zuge eines Streits am Mittwochabend mit einem „schwertähnlichen Gegenstand“ erstochen worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Medienberichte, wonach es sich dabei um eine Machete handeln soll, bestätigte er nicht. Trotz sofortiger Rettungsversuche starb das Opfer.