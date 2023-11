Großeinsatz der Polizei Mann bedroht Mitarbeiter in Jobcenter von Lehrte mit Spielzeugwaffe

Nach der Festnahme des Mannes brachten Beamte Menschen aus dem Center heraus, einige wurden in die Stadtbibliothek in der Nähe begleitet, beobachtete ein dpa-Reporter. Die Ermittlungen dauerten noch an, Zeugen wurden am Nachmittag weiter befragt. Seelsorger waren auch für Betroffene im Einsatz. „Zum Glück kamen keine Menschen zu Schaden und es gab keine weiteren Tatverdächtigen“, sagte eine Polizeisprecherin in Hannover.