Einschätzung von Experten Warum Kinder töten

Verantwortlich für eskalierende Gewalt könne auch die zunehmende Wirklichkeitsentfremdung von Kindern durch digitale Medien sein, erklärte Scholten. Dies führe zu mangelnder Empathie. „Viele Kinder leben verstärkt in einer Sekundärwelt. In brutalen Videospielen steht die Person wieder auf, wenn sie niedergeballert wurde. Sie weint nicht, man sieht keinen Schmerz. Das Leid des anderen wird nicht sichtbar. Die Gewissensgrenze wird so herabgesetzt“, sagte Scholten. Der mangelnde Kontakt mit der Wirklichkeit könne dazu führen, dass Kinder eine eigene gewaltvolle Handlung im wirklichen Leben nicht richtig einschätzen könnten. „Dies kann mitunter dann ausarten und ungeahnte Konsequenzen haben.“