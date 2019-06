In Niedersachsen : 14-Jährige besteht Abitur mit Bestnote 1,0 - das hat sie jetzt vor

Peine Da kann man nur den Hut ziehen. Die erst 14-jährige Mandy Hoffmann aus Peine hat das Abitur mit der Note 1,0 bestanden. Doch hochbegabt will sie sich nicht nennen.

Nach Angaben ihrer Schule in Braunschweig dürfte sie eine der jüngsten Absolventinnen Deutschlands mit dem Abschluss sein. Von Herbst an möchte die hochbegabte Schülerin Mathe und Chemie an der Technischen Universität in Braunschweig studieren. „Die beiden Fächer interessieren mich einfach am meisten“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.