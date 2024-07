„Mama geht Tanzen“-Partys Warum darf Papa eigentlich nicht mal tanzen gehen?

„Mama geht Tanzen“ heißt die in Nordrhein-Westfalen entstandene Partyreihe, die in vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Frauen am frühen Abend für drei Stunden zum Tanzen bringt. Ende ist in der Regel um 23 Uhr, sodass alle noch vor Mitternacht im Bett liegen können und sich am nächsten Tag nicht übernächtigt durch das Familienprogramm schleppen müssen.