Hintergründe unklar Zwei Tote in Mainzer Hotelzimmer gefunden

Mainz · Zwei Menschen sind tot in einem Hotelzimmer gefunden worden, eine Gefährdung für die Menschen in Mainz besteht laut Polizei aber nicht. Was genau passiert ist, ist noch nicht bekannt.

19.07.2024 , 13:58 Uhr

Fahrzeuge der Polizei stehen vor dem Hotel in Mainz. Foto: dpa/Lando Hass

Ein Mann und eine Frau sind in einem Hotel in Mainz ums Leben gekommen. Die Hintergründe für die Tat sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Ermittler hatten zuerst von einer toten und einer schwer verletzten Person gesprochen, die reanimiert werde. Auch das zweite Opfer sei nun jedoch gestorben. Woran der Mann und die Frau starben, wurde zunächst von der Polizei nicht mitgeteilt. SEK durchsucht das Hotel Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) durchsuchte das Hotel nach der Tat. Die Straße um das fünfstöckige Gebäude ist gesperrt. Polizei- und Rettungswagen sind vor Ort. Die Spurensicherung ist weiter im Einsatz. Rund 130 Gäste befinden sich in dem Hotel. Entdeckt worden war die Leiche in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt am Vormittag gegen 10.00 Uhr. Nach Angaben der Ermittler gibt es keine Gefährdung für unbeteiligte Personen im gesamten Stadtgebiet Mainz.

(boot/dpa)