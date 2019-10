Vorfälle in fünf Städten : Mahnmale für NSU-Opfer wurden bereits acht Mal geschändet

Berlin/Kassel Die Gedenkorte für Mordopfer des rechtsterroristischen „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) werden einem Medienbericht immer wieder attackiert. Demnach ist es bisher in fünf der acht Städte mit Mahnmalen für NSU-Opfer zu Schändungen gekommen.

Laut „Welt am Sonntag“ war dies in Kassel, Rostock, Nürnberg, Heilbronn und Zwickau der Fall. Der jüngste Vorfall fand im sächsischen Zwickau statt, wo ein Gedenkbaum abgesägt und ein weiteres Mahnmal zerstört wurde. Täter konnten dem Bericht zufolge bisher in keinem der Fälle ermittelt werden.

Nach abgesägtem Baum : Nächstes Gedenkzeichen an NSU-Opfer in Zwickau zerstört

Laut „Welt am Sonntag“ wurde in Kassel 2014 der Gedenkstein für das NSU-Opfer Halit Yozgat mit einer Bitumenmasse übergossen. In Rostock wurde der Gedenkort für das NSU-Opfer Mehmet Turgut seit 2014 dreimal beschädigt. In Nürnberg wurde 2015 eine Gedenktafel von Unbekannten entfernt. Ferner wurde dort eine Stele im November 2017 mit einem Hakenkreuz beschmiert.