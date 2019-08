Vorfall in Magdeburg : Polizei ermittelt vier Tatverdächtige nach brutalem Angriff in Straßenbahn

Magdeburg Nach einem brutalen Angriff in einer Straßenbahn hat die Polizei in Magdeburg vier Tatverdächtige ermittelt. Gegen zwei Männer im Alter von 16 und 18 Jahren wurde Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Bei den beiden anderen Tatverdächtigen handelt es sich um 16-jährige junge Frauen. Zunächst war die Polizei von bis zu sieben Tatverdächtigen ausgegangen. Sie sollen am Samstagabend in einer Magdeburger Straßenbahn einen 22-Jährigen aus Hamburg angegriffen und ihm durch Schläge sowie Tritte schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben. Der Mann schwebt laut Polizeiangaben in Lebensgefahr.