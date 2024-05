Magdeburg Mann stirbt nach Auseinandersetzung – Jugendliche unter Verdacht

Nach einer Auseinandersetzung in Magdeburg in der vergangenen Woche ist einer der Beteiligten gestorben. Der 33 Jahre alte Mann sei am Dienstag verstorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler verdächtigen den Angaben zufolge derzeit drei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren. Sie seien bereits mehrfach von der Kriminalpolizei vernommen worden, hieß es.