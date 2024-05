Täter auf der Flucht Großfahndung in Magdeburg nach Schüssen auf Frau

Nach Schüssen auf eine Frau in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Täter. Der Einsatz dauere an, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg am späten Montagnachmittag mit. Die Suche sei seit dem Morgen bislang erfolglos geblieben.