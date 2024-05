Hüpfburg in Elbe geweht Acht Verletzte bei Hüpfburg-Unglück in Magdeburg

Magdeburg · Am Sonntag sind in Magdeburg acht Menschen leicht verletzt worden, als bei einer Veranstaltung eine Hüpfburg von einer Windböe erfasst wurde. Die Hüpfburg wurde nach Angaben von Einsatzkräften in die Elbe geweht, als sich Kinder darauf befanden.

05.05.2024 , 14:48 Uhr

Einsatzfahrzeuge am Elbufer in Magdeburg hinter der zusammengefallenen Hüpfburg. Foto: dpa/Christopher Kissmann

Unter den Verletzten seien vier Kinder, zwei Einsatzkräfte sowie zwei weitere Personen, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Ulrich Claus der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ein glücklicher Umstand gewesen, dass zu dem Fest der Wohnungsgenossenschaft die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) einen Stand aufgebaut hatte, so Claus. Dadurch hätten die Kinder recht schnell gerettet werden können. Eine Person sei in der Aufregung gestürzt. Insgesamt wurden vier Menschen ins Krankenhaus gebracht, vier Personen wurden vor Ort ambulant behandelt. Nach Angaben von Zeugen war die Hüpfburg von einem Wirbelsturm erfasst worden. Die Polizei befragte vor Ort mehrere Menschen zu dem Vorgang. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Laut Claus waren 25 Feuerwehrleute sowie diverse Kräfte von DLRG, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

(felt/dpa)