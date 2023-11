Tragödie nahe Magdeburg 15-Jährige am Steuer verursacht Unfall mit zwei Toten

Die 15-Jährige ist am Samstagnachmittag in einer leichten Linkskurve in Sachsen-Anhalt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Baum auf das Dach des voll besetzten Autos gestürzt. Die Feuerwehr habe die Fahrzeuginsassen befreien müssen.