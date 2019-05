Laut Medienbericht : Mafiabanden aus Tschetschenien auf dem Vormarsch

Hamburg Mitglieder tschetschenischer Mafiabanden dringen nach „Spiegel"-Informationen weiter nach Deutschland vor. Dafür sollen sie sogar gezielt Polizeibehörden ausspionieren.

Das Bundeskriminalamt (BKA) befürchte, dass die Kriminellen sensible Informationen aus Sicherheitsbehörden erlangen konnten, berichtete das Magazin am Donnerstag unter Berufung auf ein vertrauliches BKA-Papier. Betroffen waren demnach auch Gebäude, in denen Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) und eines mobilen Einsatzkommandos (MEK) untergebracht waren.