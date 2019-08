Verfahren in Berlin : Mädchen darf nicht im Knabenchor singen – Mutter klagt

Berlin Kommende Woche befasst sich ein Berliner Gericht mit der Frage, ob der Domchor ein Knabenchor bleibt oder auch Mädchen aufnehmen muss. Eine Mutter sieht den Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe ihrer Tochter verletzt.

Wie das Gericht am Freitag mitteilte, richtet sich die Klage gegen die Universität der Künste (UdK), die Trägerin des Chores ist. Anberaumt ist eine mündliche Verhandlung am nächsten Freitag. Ein Urteil wird noch für den gleichen Tag erwartet.

Geklagt hat den Angaben zufolge ein neunjähriges Mädchen beziehungsweise dessen Mutter. Das Mädchen hatte demnach bis Januar 2018 im Kinderchor der Komischen Oper Berlin und von Februar 2018 bis August 2018 in der Domsingschule in Frankfurt am Main gesungen. Im November 2018 habe die Mutter um die Aufnahme ihrer Tochter in den Berliner Staats- und Domchor gebeten.