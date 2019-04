Landung in Köln : Überlebende von Madeira sind zurück in Deutschland

Überlebende von Madeira sind zurück in Deutschland

Landung in Köln

Die Maschine der Bundeswehr ist in Köln gelandet. Foto: REUTERS/THILO SCHMUELGEN

Köln Drei Tage nach dem Busunglück auf Madeira sind die transportfähigen Verletzten mit einem Lazarettflugzeug wieder zurück nach Deutschland gekommen. Die Rückkehrer stammen aus vier Bundesländern.

Die meisten Überlebenden der Buskatastrophe von Madeira sind am Karsamstag mit einer Sondermaschine der Bundeswehr in Köln gelandet. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) begrüßte die Verletzten nach Angaben der Staatskanzlei im militärischen Teil des Flughafens in Köln-Wahn.