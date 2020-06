Mordfall Maddie : So wurde Christian B. irrtümlich über den Verdacht gegen ihn informiert

Kiel Der Mordverdächtige im Fall Maddie McCann soll bereits vor sieben Jahren über Ermittlungen und Verdachtsmomente gegen ihn informiert worden sein. Das berichtet das Magazin „Der Spiegel“.

Der deutsche Beschuldigte im Fall der vor 13 Jahren in Portugal verschwundenen Maddie ist laut "Spiegel" im Jahr 2013 von der Kriminalpolizei Braunschweig durch eine Zeugenladung über Verdachtsmomente der Behörden gegen ihn informiert worden. Das berichtete das Magazin am Freitag unter Berufung auf das ihm vorliegende damalige Schreiben. 2013 war bei den deutschen Behörden nach deren Angaben erstmals ein vertraulicher Hinweis auf B. eingegangen.

Vorangegangen war die Ausstrahlung einer Folge der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst", in welcher der Fall der dreijährigen Madeleine "Maddie" McCann behandelt wurde. Das Mädchen war 2007 aus der Ferienwohnung ihrer Familie an der Algarve verschwunden, der Fall wird bis heute weltweit mit großer Anteilnahme verfolgt.

B. lebte damals in Braunschweig. Laut "Spiegel"-Bericht bat das Bundeskriminalamt (BKA) die dortige Kriminalpolizei nach Eingang des Hinweises um nähere Informationen zu dem Mann. Ein Beamter schickte diesem demnach eine Zeugenladung zu, in der als Grund unter anderem "die Vermisstensache Madeleine McCann" angegeben war.

Was wir zu den Ermittlungen im Fall Maddie wissen - und was nicht

Deutscher unter Mordverdacht : Was wir zu den Ermittlungen im Fall Maddie wissen - und was nicht

Offiziell ermittelt wird gegen den wegen Sexualdelikten mehrfach vorbestraften B. im Fall Maddie erst seit etwa einer Woche. Anfang Juni gaben das Bundeskriminalamt sowie die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Braunschweig bekannt, dass sie den 43-Jährigen des Mordes an dem Mädchen verdächtigen. Er lebte damals regelmäßig an der Algarve und soll dort Einbrüche in Ferienanlagen begangen haben. B. sitzt derzeit in anderer Sache in Kiel im Gefängnis.