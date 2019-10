Münsteraner Tatort-Kommissar : Prahl stellt Kommissar Thiel als Wachsfigur vor

Münster Schauspieler Axel Prahl hat sich bei der Vorstellung einer neuen Wachsfigur des von ihm gespielten „Tatort“-Kommissars Frank Thiel hin und her gerissen gezeigt.

„Ich habe einen Luftsprung gemacht als ich davon gehört habe. Das ist schon eine gewisse Adelung“, sagte der 59-Jährige am Donnerstagabend bei der Präsentation in Münster. Er sei mit Stolz erfüllt, „weil es eine tolle Arbeit geworden ist. Ich habe mal gegoogelt und auch Figuren gefunden, die nicht so dolle sind. Ich bin sehr dankbar“. Auf der anderen Seite habe er sich über die Größe der Figur gewundert. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so klein bin.“