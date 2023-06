Luftwaffenübung „Air Defender“ Laut Flugsicherung kaum Verspätungen

Die durch Air Defender verursachten Verspätungen lagen in dieser Woche bei rund 22.000 Minuten am Tag, wie die Deutsche Flugsicherung am Freitag in Langen mitteilte. Das sei weniger als an Sommertagen mit Gewittern, an denen sich Verspätungen im deutschen Luftraum auf bis zu 50.000 Minuten summierten.