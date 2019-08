Nach Start vom Flughafen Frankfurt : Lufthansa-Maschine dreht wegen technischer Probleme um

Frankfurt/Main Eine Boeing 747-400, die auf dem Weg nach Shanghai war, ist kurz nach dem Start „rein vorsorglich“ zum Flughafen Frankfurt zurückgekehrt.

Eine von Frankfurt am Main gestartete Lufthansa-Maschine mit 370 Passagieren an Bord ist kurz nach dem Start am Sonntag wegen technischer Probleme umgedreht. Wie die Lufthansa am frühen Montagmorgen der Nachrichtenagentur AFP auf Anfrage mitteilte, entschieden sich die Piloten der Boeing 747-400, die nach Shanghai fliegen sollte, "vorsorglich zur Rückkehr nach Frankfurt".