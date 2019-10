Experte über Ryanair-Doku : „Dass Mitarbeiter keine Ahnung haben, wie eine Evakuierung funktioniert, ist verheerend“

Düsseldorf Die RTL-Sendung „Team Wallraff“ hat unzumutbare Zustände beim Billigflieger Ryanair aufgedeckt. Der Luftfahrtjournalist Andreas Spaeth fordert nun eine Überprüfung der gesetzlichen Standards. Zudem sei das kurze Sicherheitstraining der Besatzung skandalös.

Spaeth Das ist jetzt ein Jahr her und war völlig in Ordnung. Ich kenne Ryanair schon sehr lange. Ich habe den Geschäftsführer, Michael O’Leary, einst in Dublin getroffen, da flogen seinen Flieger noch gar nicht nach Deutschland. Mittlerweile soll der Mann, das sagen verschiedene Berichte, Milliardär sein. Es ist erschreckend zu sehen, auf wessen Kosten das geht. Das zeigt der RTL-Beitrag von Team Wallraff deutlich.