Aufatmen in Lübtheen : Größter Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern unter Kontrolle

Berlin Die Feuerwehr hat den riesigen Waldbrand bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern unter Kontrolle. Der Brand sei nun von allen Seiten komplett eingekesselt.

Insgesamt habe eine Fläche von mehr als 1200 Hektar gebrannt, am Mittwochmorgen brannten noch 700 Hektar, sagte Sternberg. Dies sei auf die niedrigeren Temperaturen in der Nacht zurückzuführen. Es sei aber davon auszugehen, dass es mit den steigenden Temperaturen am Tag "wahrscheinlich" wieder ein Aufflammen geben werde.

Aber die Bewohner von zwei der vier evakuierten Dörfer können im Laufe des Tages zurückkehren. Die am dichtesten am Brandgebiet liegenden Orte Trebs, Jessenitz-Werk, Volzrade und Alt Jabel waren in den Vortagen vorsorglich geräumt worden. In der Gemeinde Trebs werde die Evakuierung ab 12 Uhr aufgehoben, in Jessenitz-Werk ab 18 Uhr, sagte der Landrat.