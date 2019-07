Anordnung zu Evakuierungen weiter aktuell : Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern unter Kontrolle

Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern unter Kontrolle

Feuerwehrleute gehen in dem betroffenen Gebiet über einen verqualmten Waldweg. Foto: dpa/Philipp Schulze

Berlin Aufatmen im Landkreises Ludwigslust-Parchim: Die Feuerwehr hat den riesigen Waldbrand bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern unter Kontrolle.

"Wir haben das Feuer jetzt im Griff", sagte der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Der Brand sei nun von allen Seiten komplett eingekesselt.

Insgesamt habe eine Fläche von mehr als 1200 Hektar gebrannt, am Mittwochmorgen brannten noch 700 Hektar, sagte Sternberg. Dies sei auf die niedrigeren Temperaturen in der Nacht zurückzuführen. Es sei aber davon auszugehen, dass es mit den steigenden Temperaturen am Tag "wahrscheinlich" wieder ein Aufflammen geben werde.