Prozess in Lübeck : Vater wegen versuchten Totschlags an kleinem Sohn vor Gericht

Lübeck Der 37-Jährige soll versucht haben, seinem 14 Monate alten Sohn das Genick zu brechen. Unter Tränen gestand er die Tat zum Prozessauftakt in Lübeck.

Ein Vater steht in Lübeck vor Gericht, der im Frühjahr versucht haben soll, seinen 14 Monate alten Sohn zu töten. Er soll das Kleinkind bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Der Junge überlebte mit schweren Verletzungen. „Es tut mir unendlich leid und ich bin froh, dass mein Sohn nach gegenwärtigem Stand keine bleibenden Schäden davongetragen hat“, gestand der 37-Jährige am Dienstag in Lübeck zum Prozessauftakt. Die Anklage wirft dem Familienvater versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Ein Urteil wird für Februar erwartet.