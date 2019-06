Großeinsatz in Lübeck : Häftling soll Psychologin in Gefängnis als Geisel genommen haben

Häftling soll Psychologin in Gefängnis als Geisel genommen haben

Großeinsatz in Lübeck

Lübeck In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat es am Montag einem Bericht zufolge eine Geiselnahme gegeben. Eine Angestellte soll demnach von einem Häftling bedroht und als Geisel genommen worden sein.

Der Fall vom Montag war nicht die erste Geiselnahme in der JVA Lübeck. Am Heiligabend 2014 hatten vier Männer einen Justizvollzugsbeamten in ihre Gewalt gebracht, um ihre Flucht aus dem Gefängnis zu erzwingen. Der Versuch scheiterte; die Männer wurden vor gut zwei Jahren zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.