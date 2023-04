Seltener Gast Delfin springt in Lübecker Bucht durch das Wasser

Ein verspieltes Tier hat am Wochenende in der Lübecker Bucht für viel Aufsehen gesorgt. Dabei soll es sich um einen Delfin handeln. Das aktive Tier sprang sowohl am Samstag als auch am Sonntag immer wieder aus dem Wasser in die Luft und tauchte zurück in die Ostsee. Zudem sei es auch immer wieder in die Trave geschwommen, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Sonntag in Lübeck. „Er hat die Touristen unterhalten und immer wieder seine Kunststücke vorgeführt.“ Über den Besuch des Delfins hatten auch die „Lübecker Nachrichten“ berichtet.