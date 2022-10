Zwei Männer waren Opfer : Haftbefehl nach tödlichem Messerangriff in Ludwigshafen erlassen

Polizisten stehen nach der Tat am 18. Oktober 2022 am Einsatzort in Oggersheim. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ludwigshafen Nach dem tödliche Messerangriff in Ludwigshafen ist ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter, einen 25-Jährigen, erlassen worden. Zwei Männer waren durch Messerstiche ums Leben gekommen.

Das habe ein Richter am Mittwochabend entschieden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Donnerstag in Ludwigshafen. Der 25-Jährige war bei seiner Festnahme angeschossen worden und wird daher noch in einem Krankenhaus behandelt. Wann er in ein Gefängnis verlegt werden kann, ist unklar. Sein Motiv für die Tat am Dienstag ist weiter unklar, die Ermittlungen dazu laufen nach wie vor.