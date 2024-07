Verpuffung bei Experiment Zwölfjähriger durch Explosion in Schulunterricht schwer verletzt

Durch eine Explosion bei einem Experiment im Schulunterricht ist im baden-württembergischen Jettingen ein Zwölfjähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Ludwigsburg am Mittwoch mitteilte, fand der Versuch am Vormittag im Außenbereich einer Schule statt. Dabei wurden den Angaben zufolge mehrere Stoffe gemischt und entzündet, um eine bestimmte Reaktion zu erzielen.