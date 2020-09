„Love Island“ : TV-Moderatorin Jana Ina hat Corona

Berlin/ München Jana Ina Zarrella ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie fällt daher als Moderatorin der Dating-Show „Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe“ aus. Ihre Kollegin Cathy Hummels springt für sie ein.

„Da ich keinerlei Symptome habe und es mir gut geht, kann ich es eigentlich immer noch nicht richtig fassen“, äußert sich die 43-Jährige in der Mitteilung. „Ich habe mich besonders in letzter Zeit wegen "Love Island" sehr häufig testen lassen. Die Ergebnisse waren immer negativ.“ Die Dreharbeiten für die erste Folge fanden am vorigen Wochenende auf Mallorca statt. Nach ihrer Rückkehr dann die Überraschung: „Umgehend nach meiner Landung am Sonntag in Köln wurde ich erneut getestet. Am Montagmorgen kam dann der Positiv-Befund.“