Neuer Lotto-Rekord : Tipperin aus Baden-Württemberg holt 42,5 Millionen

Ein Lottoschein kann mit viel Glück zu einem Millionengewinn verhelfen – so wie nun einer Frau aus Baden-Württemberg (Symbolbild). Foto: dpa/Swen Pförtner

Stuttgart Jackpot im Ländle: Für eine Frau aus Baden-Württemberg startet die Woche mit einem riesigen Geldregen. Sie hat mit ihrem Gewinn einen neuen Lotto-Rekord aufgestellt.

Mit rund 42,5 Millionen Euro hat eine Frau aus Baden-Württemberg den höchsten Lotto-Gewinn bei einer Ziehung 6aus49 in Deutschland geholt. Das teilte Lotto am Montag in Stuttgart mit. Die Tipperin komme aus dem Zollernalbkreis und habe bei der Samstagsziehung alle sechs Gewinnzahlen richtig getippt sowie die passende Superzahl gehabt. Ihre Glückzahlen waren die 4, 8, 16, 22, 28 und 33, die Superzahl war die 6.