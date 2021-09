„Danke Boris, ich schulde Dir ein Bier“ : London schickt vier Millionen Dosen Biontech-Vakzin nach Australien

Scott Morrison, Premierminister von Australien, bedankt sich betont lässig bei seinem Amtskollegen Johnson. Foto: dpa/Mick Tsikas

Canberra Großbritannien hilft Australien mit einer Lieferung des Vakzins gegen Corona aus. Daraufhin bedankt sich der der australische Premierminister Scott Morrison bei seinem britischen Amtskollegen Boris Johnson.

Großbritannien springt dem von einem Corona-Ausbruch der Delta-Variante heimgesuchten Australien mit einer Lieferung von vier Millionen Impfdosen bei. Das Vakzin von Biontech und Pfizer solle am Samstag in Großbritannien losgeschickt werden, sagte der australische Premierminister Scott Morrison am Freitag. Dank des Tauschgeschäfts habe Australien im September doppelt so viel Biontech-Vakzin zur Verfügung wie zuvor. Zudem hat Australien bereits Lieferverträge mit Polen und Singapur abgeschlossen.

Der australische Staat New South Wales mit der Metropole Sydney meldete am Freitag 1431 Neuinfektionen und zwölf Todesfälle mit dem Virus binnen 24 Stunden. Der Staat Victoria mit Melbourne als größter Stadt meldete 208 Neuinfektionen und einen Todesfall. Zugleich ist die Impfrate niedrig und die Kampagne kommt nur schleppend voran. Nur 36 Prozent der Menschen über 16 sind vollständig geimpft. Die Regierung von New South Wales prognostizierte, wenn es in dem Tempo weitergehe, würden die Todesfälle im Oktober den Höhepunkt erreichen.

Die australische Bundesregierung steht in der Kritik, weil sie nicht genügend Lieferverträge geschlossen hat. Morrison zeigte sich erleichtert über die Lieferung aus Großbritannien. „Ich habe versprochen, dass ich nichts unversucht lassen würde, und ich kann Ihnen sagen, dass ich in letzter Zeit einige Steine umgedreht habe, um sicherzustellen, dass wir das Impfprogramm so schnell wie möglich vorantreiben können“, sagte der Premier und fügte an die Adresse seines britischen Kollegen Johnson hinzu: „Danke Boris, ich schulde Dir ein Bier.“

(lils/dpa)