Massiver Personalmangel Bahn-Branche in NRW bietet Lokführer-Ausbildung in Teilzeit

Allerdings hat die nun ins Leben gerufene Teilzeitumschulung nicht alle Hoffnungen der Verantwortlichen erfüllt: So sei der Anteil an Frauen bei den Bewerbungen mit gut 10 Prozent ähnlich niedrig wie bei den bisherigen Angeboten, sagte eine Sprecherin. Eigentlich hatte Fokus Bahn gehofft, mit der Ausbildung in Teilzeit attraktiver unter anderem für Mütter in der Familienphase zu werden. Bislang ist der Job als Lokführer eine Männerdomäne.