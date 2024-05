Ermittlungen in Niedersachsen Rassistische Gesänge auch auf Schützenfest bei Vechta

Nach rassistischen Gesängen auf einem Schützenfest in Niedersachsen ermittelt der Staatsschutz. Bei der mehrtägigen Veranstaltung in Löningen westlich von Cloppenburg wurden am Pfingstmontag rassistische Parolen zu dem Lied „L’amour toujours“ von Gigi D'Agostino gesungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen, die das Geschehene gefilmt hatten, zeigten den Vorfall bei der Polizei an.