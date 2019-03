Anschlag im Jahr 1988: Frühere Stasi-Mitarbeiter wegen Lockerbie-Attentats vernommen

Berlin Wer steckt hinter dem Lockerbie-Attentat, bei dem im Jahr 1988 insgesamt 270 Menschen starben? Jetzt wird gegen mutmaßliche frühere Mitarbeiter der Stasi ermittelt.

In den Ermittlungen zum Flugzeug-Attentat von Lockerbie 1988 liegt auch bei der Berliner Staatsanwaltschaft eine Bitte um Hilfe aus Schottland vor. Aufgrund des Rechtshilfeersuchens werden mehrere mutmaßliche einstige Stasi-Mitarbeiter in Berlin vernommen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag per Twitter mitteilte. Nähere Einzelheiten könnten nicht mitgeteilt werden.