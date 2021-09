Livestream, Corona-Auflagen und mehr : Alle Informationen zur Kieler Woche

Kiel Vom 4. bis 12. September findet erneut die Kieler Woche statt, eine der größten Segelveranstaltungen der Welt. Wo sie die Regatten verfolgen können und welche Auflagen in diesem Jahr gelten, erfahren Sie hier.

Was ist die Kieler Woche?

Die Kieler Woche ist eine Segelregatta und findet jedes Jahr statt. Sie gilt als eines der größten Segelereignisse der Welt und zieht auch wegen des Rahmenprogramms viele Besucher an. Obwohl der Fokus auf dem Segeln liegt, hat die Kieler Woche wegen verschiedener Paraden, gastronomischer Angebote und Einzelveranstaltungen einen volksfestähnlichen Charakter.

Wann findet die Kieler Woche statt?

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Kieler Woche vom Juni in den September verschoben. In diesem Jahr findet sie daher vom 4. bis 12. September statt. Das Eventareal in Schilksee hat täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.