Aus dem Anhänger ausgebüxt : Pferd löst Unfallserie auf Autobahn 31 in Niedersachsen aus

Feuerwehrleute arbeiten auf der Autobahn A31 an einem auf dem Dach liegenden Auto. Ein freilaufendes Pferd auf der Autobahn hat in der Nacht zu Dienstag mehrere Unfälle und eine Sperrung der A31 in Niedersachsen ausgelöst. Foto: dpa/Ludger Tebben

Lingen Ein freilaufendes Pferd hat auf der Autobahn 31 in Niedersachsen eine Serie von Unfällen ausgelöst. Das Tier sprang am Montagabend aus ungeklärter Ursache während der Fahrt aus einem Pferdeanhänger und gelangte so auf die Fahrbahn.

Das teilte die Polizei in Lingen am Dienstag mit. Die 25-jährige Fahrerin bemerkte zunächst nichts davon. Unmittelbar danach stieß ein Sattelzug mit dem Pferd zusammen. Ein weiterer Autofahrer kollidierte anschließend mit dem auf der Fahrbahn liegenden Pferd. Der Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach. Der 41-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumfliegende Teile beschädigt.

Das Pferd verendete an der Unfallstelle. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme sowie die Bergung und Reinigung bis zum frühen Dienstagmorgen voll gesperrt.

